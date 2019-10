Teltow

In Teltow im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist die Polizei in der Nacht zu Freitag zu einem Einsatz ausgerückt. An der Chopinstraße habe es möglicherweise ein Tötungsdelikt gegeben, sagte am Freitagmorgen ein Polizeisprecher auf Anfrage der "Märkischen Allgemeinen Zeitung". Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Der Einsatz dauere noch an.

Nach Angaben der B.Z. hatten Nachbarn gegen 1.45 Uhr Schreie auf einem Nachbargrundstück gehört und die Polizei verständigt. Zwei schwer verletzte Personen seien gefunden worden, wonach eine davon noch am Tatort verstorben sei.

RND/iro