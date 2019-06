Dresden

Roland Kaiser moderiert im Februar zum zweiten Mal den Dresdner Semperopernball. Nach „enorm positiver Resonanz“ auf die Premiere 2019 habe er für 2020 wieder zugesagt, auch wenn der Respekt vor der Aufgabe nicht gewichen sei, sagte der 67 Jahre alte Sänger am Montag in der Elbestadt, mit der er eng verbunden ist. Seine jährlichen „Kaisermania“-Auftritte bei den Dresdner Filmnächten sind stets ausverkauft. Wen er am 7. Februar an seiner Seite haben wird, ist noch unklar. In diesem Jahr war es Model Sylvie Meis.

Von dpa/RND