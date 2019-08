Panorama Wasserpark in China - Riesenwelle verletzt 44 Menschen – Wellenmaschine in Freibad außer Kontrolle Wellenbäder sind bekannt für ihre sanften, kleinen Wellen. In einem Aquapark in China ist eine Wellenmaschine allerdings außer Kontrolle geraten – eine fast tsunamiartige Welle schleuderte die Badegäste durchs Becken.

Sanft und klein, so sind die Wellen in Wellenbädern meist. In einem Aquapark in China war das allerdings anders. Quelle: Armin Weigel/dpa (Symbolbild)