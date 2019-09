Bursa

Vor Spielbeginn zwischen Bursaspor und Fenerbahce schwenkten die Kameras noch einmal über die Tribünen, fingen die Stimmung beim Benefiz-Fußballspiel im türkischen Bursa ein. Dabei geriet auch der rauchende "Junge" ins Bild und wurde in die Wohnzimmer vieler Fernsehzuschauer transportiert. Die eigentliche Botschaft des Spiels geriet in den Hintergrund, in sozialen Netzen wurde vor allem über das "Kind" mit Zigarette diskutiert.

Rauchender "Junge" ist bereits 36 Jahre alt

Jetzt stellte sich heraus: Der Junge ist tatsächlich bereits 36 Jahre alt, heißt Kenan Vatansever und ist Familienvater, wie "t-online" berichtet. Der Bursa-Fan ist mit einem auffällig jugendlichem Äußeren gesegnet. Gegenüber dem Nachrichtenportal sage Vatansever, dass ihn die Aufregung anfangs schon gestört habe, doch "inzwischen finde ich den Wirbel lustig". Nachdem sein Bild im Fernsehen gezeigt wurde, sei sein Handy abgestürzt, "weil so viele Nachrichten und Anrufe reinkamen".

Für den 36-Jährigen sei es nicht neu, dass man ihn für deutlich jünger hält. Er hätte regelmäßig Probleme beim Kauf von Zigaretten oder auch beim Autofahren. Regelmäßig müsse er den Polizisten seinen Führerschein zeigen. "Manchmal wollen mir die Polizisten nicht einmal dann mein Alter glauben", so der Familienvater zu " t-online".

RND/mat