Bremen

Ein mit einem Beil bewaffneter Räuber hat einen Discounter in der Bremer Neustadt überfallen. Der maskierte Täter forderte in dem Netto-Markt Bargeld von einer 32 Jahre alten Kassiererin und schlug mehrmals mit dem Beil auf das Warenlaufband, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann packte die Beute in eine Sporttasche und floh unerkannt. Die Kassiererin erlitt einen Schock, für sie wurde ein Rettungswagen gerufen.

RND/dpa