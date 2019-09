Und plötzlich macht es blop - die eben noch so knusprigen Pommes schwimmen in einem roten Meer aus Ketchup. Seit nun 150 Jahren stellt die klassische Ketchup-Flasche von Heinz Menschen in aller Welt vor eine besondere Herausforderung: Entweder bleibt die Soße aus Tomaten, Essig und Gewürzen in der bauchigen Glasflasche mit dem langen Hals stecken, oder es kommt unverhofft eine großer Schwall heraus.

Jetzt hat Heinz verraten, mit welchem einfachen Trick der Ketchup ganz einfach aus der Flasche läuft. Das Geheimnis ist der richtige Winkel, wie das Unternehmen zusammen mit der Agentur "Rethink Canada" in einem kurzen Werbevideo zeigt. Perfekt sei demnach eine Neigung von 35 bis 45 Grad, damit der Ketchup ganz ohne Hilfsmittel oder größere Kraftanstrengungen aus der Flasche auf den Teller kommt - und zwar nicht in einer unkontrollierten Menge, die die Pommes ertränkt, sondern gut dosierbar.

Um es seinen Kunden leichter zu machen, hat das Unternehmen in Kanada die Etiketten schräg auf die Flaschen geklebt - im perfekten Winkel für die optimale Ketchup-Portion. Leider sind die Flaschen vorerst nur in Toronto erhältlich.

RND/mat