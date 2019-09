Itzehoe/Dammfleth

Im Prozess um eine zerstückelte und einbetonierte Leiche in Schleswig-Holstein ist überraschend die 16-jährige Tochter des Opfers wegen Mordverdachts verhaftet worden. Die Jugendliche trat bisher als Nebenklägerin in dem Verfahren auf. Sie soll an der Tötung ihres Vater beteiligt gewesen sein. Ein Amtsgericht habe am Donnerstag Haftbefehl erlassen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Itzehoe, Jonna Ziemer, am Freitag. Die junge Frau sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Bislang mussten sich wegen der Tötung des 41-jährigen Mannes die Mutter der 16-Jährigen und deren neuer Freund vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Itzehoe verantworten. Laut Anklage sollen sie den ehemaligen Lebensgefährten der Frau im Frühjahr 2017 heimtückisch getötet haben. Die Leiche sollen sie zerstückelt und auf ihrem Reiterhof in Dammfleth im Kreis Steinburg vergraben haben. Motiv der Bluttat sollen Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein. Die 37 Jahre alte Angeklagte und ihr 47-jähriger Freund schwiegen bislang zu den Vorwürfen.

Tochter des Toten war bisher als Nebenklägerin aufgetreten

Die 16-Jährige trat bislang als Nebenklägerin in dem seit Mitte August laufenden Prozess gegen Mutter und Stiefvater auf. Hintergrund des überraschend gegen sie erlassenen Haftbefehls sind wohl Aussagen ihres Ex-Freunds.

RND/dpa/hsc