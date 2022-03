Polizei fängt entlaufene Kamele in Kaiserslautern ein

Kaiserslautern

Die Polizei hat in Kaiserslautern einen nächtlichen Ausflug von zwei Zirkuskamelen beendet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Unbekannte das Gatter eines Geheges geöffnet, so dass die Tiere in der Nacht von Samstag auf Sonntag weglaufen konnten.

Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Zirkus fingen die Beamten die Kamele schnell wieder ein. „Zwar gegen ihren Willen, aber ohne Einsatz von Zwangsmitteln“, wie es im Polizeibericht hieß. Verletzt wurden bei der nächtlichen Flucht weder Tier noch Mensch.

RND/dpa