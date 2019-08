Hainburg

Was für ein überraschender Fund: Polizeibeamte entdeckten zwei Tigerbabys in der Wohnung einer 34-jährigen Frau in Österreich. Die beiden kleinen Raubkatzen lagen in der Badewanne unter einer Wärmelampe, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die 34-Jährige kennt sich mit Tieren bestens aus

Die 34-Jährige aus Hainburg kenne sich mit den Tieren bestens aus, da sie in der angrenzenden Slowakei in einer Tigerpflegestation arbeite. „Die Tiere brauchen intensive Betreuung und in der dortigen Pflegestation herrscht Personalmangel. Deshalb hat sie die Tiere mit nach Hause genommen“, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden kleinen Tiger wurden nach Hinweisen an den Tierschutzverein entdeckt. Nun werde in Österreich zunächst ein anderes Zuhause für die Tiere gesucht, hieß es.

Wie süß! Eine Frau nimmt in der Wohnung ein Tigerbaby auf den Arm. Quelle: OETV/dpa

