Der Motorradfahrer wollte an einer 24-Stunden-Tankstelle in unmittelbarer Nähe der Lübecker Stadtwerke gegen 00:45 Uhr an diesem Morgen tanken – und findet einen geschlossenen Verkaufsraum vor.

Als er ein gekipptes Fenster entdeckt, ruft er aus Sorge die Polizei, wie „Mopics“ berichtet. Die kann einen Überfall nicht ausschließen. Mit Hilfe der Feuerwehr gelangen die Einsatzkräfte über ein Seitenfenster in den verschlossenen Verkaufsraum. Dort lässt nichts auf einen Überfall schließen. Weder die Kasse ist aufgebrochen, noch ist es zu Verwüstungen gekommen. Vom Verkaufspersonal fehlt jedoch jede Spur, wie die „Mopics“ weiter schreibt.

Grund für verlassenen Verkaufsraum ist kurios

Erst nach Ankunft des Pächters der Tankstelle löst sich das Rätsel. Demnach hatte sein Mitarbeiter schlicht wegen Lustlosigkeit seinen Arbeitsplatz verlassen, ohne jemanden zu informieren. Mit seinem Verhalten hat dieser somit nicht nur seine Anstellung aufs Spiel gesetzt, sondern auch einen aufsehenerregenden Polizeieinsatz ausgelöst.

