Aufatmen in Niedersachsen: Nach seiner eineinhalbtägigen Flucht ist der mutmaßliche Frauenmörder Frank N. in Göttingen vor einem Schnellrestaurant gefasst worden. Der 52-Jährige soll am Donnerstag in der Uni-Stadt eine Bekannte auf offener Straße getötet und eine weitere Frau schwer verletzt haben.