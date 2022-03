Pietro Lombardi unterbricht Konzert – Oliver Pocher springt ein

Bei einem Konzert von Pietro Lombardi in der Oberhausener Turbinenhalle ist es zu einer 20-minütigen Unterbrechung gekommen – wegen eines medizinischen Notfalls.

Ein zwölfjähriger Fan brach in der ersten Reihe mit Kreislaufproblemen zusammen und wurde bewusstlos. So erzählte es Pietro nach der Show auf Instagram. Doch anstatt den kleinen Fan helfenden Händen zu überlassen, kümmerte sich der Sänger persönlich um den Jungen und brachte ihn zu den Sanitätern nach draußen, wie „RTL.de“ berichtet. „Ich bin selber Papa und es ist natürlich das Schönste, auf der Bühne zu stehen. Aber ich kann niemals gute Laune verbreiten, wenn es einem Kind nicht gut geht“, begründete er seine Entscheidung gegenüber den Fans.

Oliver Pocher übernimmt die Show

Zur Überraschung der Fans sprang ein Freund von Pietro spontan ein, um die Pause auf der Bühne zu überbrücken: Oliver Pocher. Der Comedian war zufällig auch anwesend, um Pietro hinter der Bühne zu unterstützen. Die 20 Minuten nutzte er, um die Fans bei Laune zu halten. Pietro Lombardi dankte seinem Freund anschließen öffentlich in seiner Insta-Story für dessen Einsatz.

Aber auch für Pietro gab es Lob von den Fans. „Ich fand es so stark von dir, dass du dich so für den kleinen Jungen eingesetzt hast und dich für sein Wohlbefinden interessiert hast“, schrieb ein Fan per Nachricht an Pietro, die der Sänger per Screenshot in seiner Story veröffentlichte.

Ein wenig später gibt Pietro dann ein Update. Dem Jungen gehe es inzwischen gut. Er habe ihn und seine Familie zur nächsten Show nach Hamburg eingeladen und sei mit ihnen auch noch zum Facetime-Call verabredet.

RND/lau