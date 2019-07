Staffordshire

Ein wenig Geld verdienen neben dem Studium. Eine junge Frau aus England war einem Mann gefällig. Bei einer Filmsession vor einer Webcam kam sie ums Leben – durch von der Polizei von Staffordshire nicht näher erläuterte gefährliche Sexpraktiken.

Statt ihr zu helfen hatte der Mann ihr nachweislich online beim Ersticken zugesehen, nicht den Notruf gewählt. Die Polizei von Staffordshire veröffentlichte den Bericht über die grauenvolle Unterlassung erst jetzt. Die Ereignisse fanden im März 2018 statt. In Deutschland berichtete die „Bild“-Zeitung.

Der sadistische Täter wurde tot in seiner Gefängniszelle gefunden

Die Mutter des Opfers äußerte sich gegenüber der Polizei. „Diese (Film-)Industrie dient niemandem, mit Ausnahme derer, die sich wünschen, Gewalt gegen Frauen auszuüben.“ Ihre Tochter sei „das Subjekt des Interesses eines regelmäßigen Nutzers dieser Website geworden, der sie dafür bezahlt hat, sexuelle Handlungen via Internet vorzunehmen, die über die drei Monate des Kontakts in herabwürdigenden und gefährlichen Situationen eskalierten“

Der Täter kann nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden. Der 45-Jährige aus dem nördlichen Cornwall war im Mai 2018 im Zusammenhang mit dem Tod der 21-Jährigen festgenommen worden. Separat war der Mann im Januar wegen des Besitzes extrem brutaler pornografischer Bilder zu 15 Monaten Haft verurteilt worden. Er wurde im April tot in seiner Gefängniszelle in Dartmoor aufgefunden. Unter welchen Umständen er starb wurde in dem Polizeibericht nicht aufgeführt,

Von RND/big