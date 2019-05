Hannover

10 – 15 – 47 – 25. Und dann? Dann fiel eine weitere Kugel aus der Trommel und zwar in das Fach, in der schon die 25 lag. Das ist nicht erlaubt, und so musste die Lottoziehung unterbrochen werden.

„Das hab ich auch noch nicht gehabt“, sagte der zuständige Notar. „Technik, da steckt man nicht drin.“ Doch das Team hinter der Ziehung war gut vorbereitet: Ein Assistent leerte die verbliebenen Kugeln aus der Trommel. Er brachte außerdem einen Koffer mit 49 neuen Kugeln. Daraus griff er 45 Zahlen und befüllte die Trommel neu. Die vier gezogenen Kugeln wurden nicht wieder hinzugefügt.

Nach der Panne ging es weiter. 2 aus 49, sozusagen. Die 42 und die 32 fielen noch aus der Trommel, auch bei der Superzahl lief dann alles glatt: 0.

Das sind die Lottozahlen am Samstag:

Spiel 6 aus 49: 10 – 15 – 25 – 31 – 42 – 47

Superzahl: 0

Spiel 77: 1 – 7 – 3 – 2 – 8 – 2 – 4

Super 6: 9 – 6 – 9 – 0 – 5 – 8

Alle Zahlen sind ohne Gewähr, im Jackpot waren sechs Millionen Euro.

Von RND/pach