Orang-Utan Kasih feiert 60. Geburtstag: Nüsse und Obst als Geschenk

Gelsenkirchen

Gemächlich und mit einem Haufen bunter Pakete hat die Orang-Utan-Dame Kasih am Samstag im Gelsenkirchener Zoo ihren 60. Geburtstag gefeiert. Kasih freute sich sichtlich über die Gratulanten und vor allem über die Geschenke zum runden Geburtstag. Schließlich bestand die Überraschung des Zoo-Teams für die betagte Affen-Omi überwiegend aus Leckereien wie Körnern, Nüssen und Obst. Alles war liebevoll verpackt - so sollen die motorischen Fähigkeiten des rüstigen Orang-Utan-Weibchens gefördert werden.

„Sie hat ihren Geburtstag, glaube ich, genossen, weil es mal eine Überraschung und etwas anderes gab“, sagte Nataly Naeschke, Sprecherin der „Zoom Erlebniswelt“. Später durfte auch Kasihs 12-jähriger Spielkamerad Dodi ins Gehege und bekam von den Geburtstagsleckereien für Kasih auch noch etwas ab.

Trotz ihrer 60 Lenze ist Kasih nach Angaben des Zoos erstaunlich fit. Sie nehme am Tagesablauf teil, beobachte gerne Besucher sowie ihre Affen-Artgenossen. Kasih habe auch noch so gute Zähne, dass sie kein Extrafutter benötige. Die Mittagsstunden verbringt der Oran-Utan altersgerecht gern mit einem ausgedehnten Schläfchen.

Kasih kam am 19. März 1962 im Zoo Basel zur Welt. In der Natur haben Sumatra-Orang-Utans eine Lebenserwartung von etwa 40 Jahren. Von den in Zoos geborenen Orang-Utan gilt Kasih nach Angaben des Gelsenkirchener Zoos einer der ältesten in Europa. Laut Hamburger Tierpark Hagenbeck ist nur die dort lebende Artgenossin Bella ein Jahr älter. Bellas Alter kann aber nur geschätzt werden, weil sie noch in freier Wildbahn und nicht wie Kasih im Zoo geboren wurde.

RND/dpa