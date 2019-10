Los Angeles

Wenn das nicht nach einem echten Hollywood-Happy-End klingt! Die Polizei von Los Angeles hatte vergangene Woche ein Handyvideo geteilt, auf dem eine Obdachlose singt. Und wie! Denn Emily Zamourka trällerte eine Puccini-Arie perfekt wie ein Profi. Mit dem Resultat, dass David Hasselhoffs Produzent sie verpflichten will.

Zamourka war vor 24 Jahren aus Russland in die USA immigriert. Sie arbeitete als Piano- und Geigenlehrerin. Nachdem sie schwere gesundheitliche Probleme hatte und für die Behandlung selbst aufkommen musste, landete sie mittellos auf der Straße. Vor zwei Jahren kam dann der absolute Tiefpunkt. Dem örtlichen Sender „ABC7“ verriet sie, dass ein anderer Obdachlose ihr Geige zerstört hatte: „Es war mein größter Schatz und die einzige Möglichkeit für mich, ein Einkommen zu haben. Sie war 10.000 Dollar wert.“ Beim Spielen in der U-Bahn-Schacht in Downtown Los Angeles hatte der Fremde ihr das Instrument entrissen und war geflohen: „Ich bin hinterher gerannt. Da hat er plötzlich meine Geige auf den Boden gehauen und zerstört.“

51.000 Dollar gespendet

Dank eines Polizisten, der ihren Gesang gefilmt hatte, hat sich ihr Leben schlagartig wieder zum Guten verändert. Das Video von „Emily the Opera Singer“ ging prompt viral. Stars wie Broadway-Star Kristin Chenoweth boten ihre Hilfe an und wollen der in Russland geborenen Frau einen Job in der Musikbranche beschaffen. Den braucht Zamourka jetzt nicht mehr. Der Musikproduzent Joel Diamond hat ihr einen Vertrag für sein „Silver Blue Records“ angeboten. Wem der Name bekannt vorkommt: Diamond hatte David Hasselhoffs legendäre “Looking for Freedom“-LP produziert und den legendären Schmusesänger Engelbert Humperdinck entdeckt.

Noch hat Zamourka allerdings nicht unterschieben. Zumal ihre größte Not vorerst gelindert wurde – dank einer Spendenkampagne auf „GoFundMe“. Auf der kamen bislang fast 51.000 Dollar zusammen. Mit dem Geld will sich Zamourka unter anderen eine neue Geige kaufen. Eine neue Unterkunft hat sie auch schon.

