Nassau/Miami

Keine zwei Wochen nach Hurrikan "Dorian" zieht ein neues Wettertief am verwüsteten Norden der Bahamas vorbei. Tropensturm "Humberto" bringe heftige Regenfälle und Sturmböen in die Region um die Abaco-Inseln, wie der US-Wetterdienst am Samstag meldete. Die Behörde erwartete, dass sich der Sturm auf seinem Weg Richtung Norden langsam zu einem Hurrikan auswachsen werde. Für Sonntagnacht warnte die Behörde vor Hurrikan-Bedingungen jenseits von Floridas Küste nördlich der Bahamas und des Südens Georgias. Da der Wirbelsturm jedoch östlich drehe, sollte sich sein Effekt auf die US-Südostküste in Grenzen halten.

Mehr als 1000 Einwohner werden immer noch vermisst.

Am Sonntag vor zwei Wochen war "Dorian" als Hurrikan der gefährlichsten Kategorie auf die nördlichen Inseln der Bahamas in der Karibik getroffen und hatte dort verheerende Schäden hinterlassen. Mehr als 13 000 Häuser wurden nach Angaben des Roten Kreuzes beschädigt oder ganz zerstört, mindestens 50 Menschen getötet. Mehr als 1000 Einwohner werden immer noch vermisst.

RND/dpa