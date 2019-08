Nacht- und Nebelaktion: Unbekannte ernten drei riesige Blumenfelder ab - und niemand hat’s bemerkt

Düsseldorf

"Blumen zum Selbstschneiden": Dieses Verkaufsangebot haben unbekannte Täter in Düsseldorf ein bisschen zu wörtlich genommen. Sie ernteten in einer Nacht- und Nebelaktion drei riesige Blumenfelder ab. Bemerkt wurde die Aktion erst am nächsten Tag - da waren die Täter längst über alle Berge.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, sollen die unerwünschten Erntehelfer die Blumenfelder bereits in der Nacht zu Dienstag geplündert haben. Die Blumen seien "fachmännisch abgeerntet" und vermutlich mit einem oder mehreren Lastwagen abtransportiert worden.

"Professionelle Schnitttechnik"

Dass hier offenbar Profis am Werk waren, sei laut Feld-Besitzer an der der professionellen Schnitttechnik zu erkennen, mit denen die Pflanzen am Stängel abgetrennt wurden. Außerdem ließen die Blumendiebe die nicht blühenden Blumen stehen und ernteten nur die Blumen, die sie für einen Weiterverkauf nutzen könnten.

Auch der Menge nach zu urteilen scheinen es professionelle Täter gewesen zu sein, so die Polizei. Insgesamt 21.000 Quadratmeter Fläche (2,1 Hektar), also etwa drei Fußballfelder, wurden systematisch abgeerntet. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro.

RND/msc