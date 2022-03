Nach zwei Pandemiejahren: Schausteller setzen auf Rückkehr der Volksfeste

Schaustellerinnen und Schausteller schöpfen wieder Hoffnung. Nach zwei Jahren Coronapause und massiven Einbußen soll es in diesem Jahr wieder Volksfeste geben. Dennoch gibt die sogenannte Hotspot-Regelung in den Kommunen Grund zur Sorge.

Ein Kettenkarussell dreht sich auf der Dippemess. Die traditionsreiche Kirmes soll am 8. April beginnen und in diesem Jahr wieder in ähnlichem Umfang wie vor der Pandemie stattfinden Quelle: Boris Roessler/dpa