Kreuth

Eine seit Samstagabend vermisste 17-Jährige aus Oberbayern ist tot. Die Leiche wurde am Sonntag in einem Bachbett in der Nähe von Kreuth gefunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die genauen Todesumstände seien noch unklar. Eine Polizeisprecherin sagte zu „ Focus Online“, dass sie momentan eher nicht von einem Gewaltverbrechen ausgehen würden. Das Mädchen habe eine Wunde gehabt. Die Kripo ermittle, ob das Mädchen möglicherweise ohne fremdes Zutun in den Bach gefallen sei.

Die junge Frau war am Vorabend mit Freundinnen auf dem Nachhauseweg von einem Waldfest, als die Gruppe sich aus bisher ungeklärten Gründen trennte. Gegen 2 Uhr nachts soll das Mädchen in ein Taxi gestiegen sein. Ein Polizeisprecher sagte der „Bild“-Zeitung: „Sie hätte nur noch ca. 50 Meter Fußweg bis nach Hause gehabt. Daheim kam sie allerdings nie an.“ Die Familie der 17-Jährigen begann noch in der Nacht mit der Suche und schaltete gegen 8 Uhr am Morgen die Polizei ein.

Bei einer Suchaktion mit Hubschrauber und Reitergruppe wurde die Leiche der 17-Jährigen gefunden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von RND/dpa