Wien

Ein Vorfall an einer österreichischen Schule, festgehalten im Video, sorgt für Schlagzeilen: Der Lehrer an der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) Ottakring wird von mehreren Schülern umringt und provoziert, dann verliert er die Kontrolle. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Mann seinen Schüler aus dem Zimmer schickt. „Aus der Klasse. Raus!“, brüllt er ihn an. Doch der Schüler geht nicht, diskutiert und kommt dem Lehrer immer näher. Offenbar weiß dieser sich nicht anders zu helfen und bespuckt den Jungen, wie mehrere Medien berichten. Der verliert daraufhin ebenfalls die Nerven und schubst seinen Lehrer gegen die Tafel – dann bricht das Video ab.

Die Schule bestätigt den Vorfall. „Der Lehrer hat hier eindeutig eine Grenze überschritten, die er nicht hätte überschreiten sollen“, so Direktor Johannes Bachmair gegenüber „Heute.at“. Der Grund für die Spuckattacke soll ein „nichtiger Anlass“ gewesen sein. Wer den Konflikt begonnen habe, sei schwer festzustellen.

Lehrer berichtet von monatelangem Mobbing

Inzwischen hat sich auch der Lehrer zu Wort gemeldet und berichtet gegenüber mehreren Medien, dass er monatelang von den Schülern schikaniert wurde. Auf weiteren Videos, die bei YouTube hochgeladen wurden, ist unter anderem zu sehen, wie dem Lehrer von seinem Schüler mehrfach mit der Trillerpfeife direkt ins Ohr gepfiffen wird. Auf anderen Ausschnitten ist zu sehen, wie der Lehrer ausgelacht oder mit Papierkügelchen beschossen wird, wütend den Raum verlässt oder irritiert dasteht, als sich einer seiner Schüler neben ihm eine Zigarette dreht und im Klassenzimmer anzündet.

Vor allem mit dem Schüler, den er angespuckt haben soll, sei es in der Vergangenheit mehrfach zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Wie „Kurier.at“ berichtet, soll ihn der Schüler im Zuge der Notenvergabe heftig beschimpft haben. „Ich bin gegenüber Schülern nie gewalttätig gewesen und habe meiner Wahrnehmung nach nicht gespuckt. Im nächsten Schritt muss man als Lehrer wohl Angst haben, zusammengeschlagen zu werden, wenn die Noten nicht passen“, verteidigt sich der Lehrer.

Lehrer nach Spuckattacke freigestellt

Für beide Parteien hat der Streit Konsequenzen: Laut „Heute.at“ wird der Vertrag des Lehrers zum Ende des Schuljahres nicht verlängert, er wurde außerdem vom Unterricht abgezogen. „Für den Schüler, der handgreiflich wurde, wird es eine Disziplinarkonferenz geben. Ebenfalls für alle auf den Videos ersichtlichen Provokateure“, so Schulleiter Bachmair gegenüber „Kurier.at“.

Bei Facebook hat sich eine Unterstützer-Gruppe für den Lehrer gebildet. Fast 15.000 User fordern den Rücktritt des Schulleiters der HTL Ottakring. „Ein Lehrer wird gemobbt, die Direktion weiß Bescheid und reagiert nicht oder unzureichend. Der Lehrer wird solang bis zur Weißglut gereizt und nicht von der Direktion beschützt, bis es zur Eskalation kommt. Wir finden – der Direktor ist rücktrittsreif“, schreiben sie auf ihrer Seite. Und sie scheinen mit ihrer Aktion Erfolg zu haben: Bachmair muss sich am heutigen Montag in der Bildungsdirektion Wien äußern.

Von RND/mat