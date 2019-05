Kopenhagen

Der dänische Milliardär Anders Holch Povlsen (46) und seine Frau Anne (40) wurden von einem harten Schicksal getroffen: Bei den Anschlägen in Sri Lanka verloren die beiden drei ihrer vier Kinder. Alma (15), Agnes (12) und Alfred (5) wurden am Samstag vergangener Woche beigesetzt, auch die zehnjährige Astrid, die überlebte, war dabei.

Nun hat sich die Familie noch mal mit einer ganzseitigen Anzeige in der Lokalzeitung „Århus Stiftstidende“ an die Öffentlichkeit gewandt: Darin bedankt sie sich für die Unterstützung und Hilfe, die ihnen entgegengebracht wurde.

Anzeige der dänischen Milliardärsfamilie Povlsen im Gedenken an ihre toten Kinder

In der Anzeige heißt es: „Danke. Wir möchten uns ganz herzlich für die Wärme, Fürsorge und Unterstützung bedanken, die wir nach dem Verlust unserer drei geliebten Kinder Alma, Agnes und Alfred erhalten haben. Wir sind tief berührt von den vielen rücksichtsvollen und liebevollen Beileidswünschen, herzlichen Gedanken, Blumen, Zeichnungen und fürsorglichen Grüßen, die uns von nah und fern geschickt wurden. Es berührt uns tief und gibt uns eine Stärke, die uns in Zukunft helfen wird. Vielen Dank an all die lieben Menschen, die am Samstag gekommen sind und uns bei der Beisetzung im Dom von Århus unterstützt haben. Ein Abschied, der sowohl schön als auch feierlich war.“

In der Anzeige gedenken sie auch der anderen Opfer von Sri Lanka. So heißt es: „Unsere Gedanken und unser Beileid gehen auch an die vielen anderen Familien, die bei den tragischen Ereignissen in Sri Lanka ebenfalls ihre Angehörigen verloren haben. Wir sind für unsere geliebte Tochter Astrid dankbar, und wir werden die Erinnerung an Alma, Agnes und Alfred gemeinsam ehren. Sie werden für immer in unseren Herzen sein. Mit lieben Grüßen, Anne & Anders“

Von RND/hsc