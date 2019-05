Köln

Die neunjährige Peggy Knobloch war 2001 auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Im Juli 2016 wurden Teile ihres Skeletts in einem Wald bei Rodacherbrunn im thüringischen Saale-Orla-Kreis gefunden, knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg in Bayern entfernt.

Als Ermittler im Dezember 2018 einen Verdächtigen (41) festnahmen, schien es der Durchbruch in dem Fall zu sein – doch zwei Wochen später wurde Manuel S. aus Marktleuthen in Bayern wieder aus Untersuchungshaft entlassen. Er gilt weiter als Hauptverdächtiger, das Verbrechen konnte ihm aber bislang nicht nachgewiesen werden. Erstmalig äußerte sich jetzt in einem RTL-Interview seine Ehefrau Simone S. zu dem Tatverdacht gegen ihren Mann, über die Ermittlungsmethoden der Polizei sowie zu der privaten Situation der Familie.

Frau des Verdächtigen: Maximalen Druck auf meinen Mann ausgeübt

Simone S. (34) geht weiterhin fest von der Unschuld ihres Mannes aus, obwohl Manuel S. im Rahmen der Vernehmung zunächst zugab, den leblosen Körper von Peggy Knobloch zu dem Waldstück in Thüringen gebracht zu haben. Wenig später widerrief er jedoch sein Teilgeständnis aus September 2018. Für seine Ehefrau Simone S. erklärt sich dies, wie folgt: „Es gibt keine Widersprüche in den Aussagen meines Mannes. Mein Mann hat der Polizei nur diese Geschichte erzählt, die sie hören wollten, weil er sich unter Druck gesetzt gefühlt hat.“

Die gelernte Arzthelferin, die seit 2011 mit Manuel S. verheiratet ist, und zwei gemeinsame Söhne mit ihm hat (5 und 7 Jahre), betont, dass sie längst das Vertrauen in die Polizei verloren habe: „Die Polizei ist vom ersten Moment an, ganz gezielt vorgegangen. Diese ganze Aktion gegen meinen Mann, die war vom ersten Moment absolut öffentlichkeitswirksam angelegt und die Öffentlichkeit wurde ja regelrecht instrumentalisiert, um wirklich maximalen Druck auf meinen Mann auszuüben.“

Simone S. : „Ich kämpfe für meinen Mann und für meine Familie.“

Ihrer Einschätzung nach, habe die Polizei auch den Selbstmordversuch ihres Mannes dabei billigend in Kauf genommen: „Aber mit so einer Brutalität, wie das in die Öffentlichkeit getragen wurde, das verstehe ich überhaupt nicht. Deswegen bin ich davon überzeugt und stehe zu meiner Theorie, dass sie meinen Mann eigentlich nur in den Selbstmord treiben wollen.“

Nach dem Fund der sterblichen Überreste von Peggy Knobloch 2016 und langwierigen Ermittlungen und Untersuchungen der Leichenreste, durchsuchte die Polizei im September 2018 mehrere Objekte in Marktleuthen und in Lichtenberg. Dabei wurde auch Manuel S. vernommen. Die Ermittler waren überzeugt, dass Pollenanhaftungen an der Leiche und Farbreste am Fundort der Knochen, dem 41-Jährigen zuzuordnen sind.

Für Simone S. gibt es dagegen eine plausible Erklärung, warum ihr Mann dennoch unschuldig ist: „Er kann diesem immensen Druck in diesem Verfahren nur standhalten, weil er weiß, dass er in seinem Leben nichts verbrochen hat. Sonst wäre er schon längst zusammengebrochen.“ Sie stehe weiterhin fest an der Seite ihres Mannes: „Also die aktuelle Situation in der wir uns befinden, die ist absolut bedrückend und zermürbend. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und ich kämpfe für meinen Mann und für meine Familie.“

Von RND