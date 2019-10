Yokohama

In Japan ist bei einer Juwelier-Messe ein 50 Karat-Diamant im Wert von 200 Millionen Yen (1,7 Millionen Euro) gestohlen worden. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag berichtete, wurde der Diamant in einem gläsernen Schaukasten präsentiert. Dieser sei nicht abgeschlossen gewesen, da immer jemand an dem Stand darauf aufpasste. Möglicherweise waren die Verkäufer jedoch einen Moment lang mit Kundengesprächen abgelenkt gewesen, hieß es. Daher gehe man davon aus, dass der Diamant in Yokohama gestohlen worden sei.

Japan genießt den Ruf, eines der sichersten Länder der Welt zu sein. Das Sicherheitsgefühl der Japaner führt dazu, dass oft achtlos mit Wertgegenständen umgegangen wird. Zum Beispiel sieht man in Bahnen Fahrgäste mit offenen Handtaschen. Auch ist es nichts ungewöhnliches, wenn Kunden in Cafés Smartphones auf den Tisch legen, um sich so einen Platz zu sichern - und dann zum Bestellen zur Kasse weggehen.

RND/dpa