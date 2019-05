Los Angeles

Prince Michael Jackson, Sohn des 2009 gestorbenen „King of Pop“, hat seinen Bachelor-Abschluss geschafft. „Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob es das alles wert war, aber ich bin stolz auf meinen Abschluss. Er ist Beleg für meine Hingabe und Disziplin“, schrieb der 22-Jährige am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram. Jackson studierte Betriebswirtschaft an der Loyola Marymount University, einer christlichen Privatuni in Los Angeles.

Er habe während seines Studiums viele Leute getroffen und viel gelernt. „Alleine durch diese Erfahrungen hat es sich schon gelohnt.“ Mehrere Familienmitglieder gratulierten dem Absolventen auf Instagram.

Prince Michael Jackson ist der gemeinsame Sohn des Musikstars und seiner zweiten Ehefrau Debbie Rowe, mit der er zwischen 1996 und 1999 verheiratet war. Die beiden haben auch die gemeinsame Tochter Paris. Die Mutter von Jacksons drittem Kind, Prince Michael Jackson II, ist bis heute unbekannt.

Von RND/dpa