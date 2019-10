Der wegen Mordes an seiner Ex-Freundin Mia in Kandel verurteilte Abdul D. ist tot. In einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt es, dass Abdul D. am frühen Morgen leblos in seiner Zelle in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt aufgefunden wurde. "Ersten Erkenntnissen nach hat sich Abdul D. erhängt. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte auf Fremdeinwirkung. Suizidale Absichten waren nach Auskunft der Anstaltsleitung nicht erkennbar."

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die genauen Todesumstände zu klären. Der Leichnam soll obduziert werden.

Abdul D. stach mit Messer auf seine Ex-Freundin ein

Abdul D. hatte am 27. Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt unvermittelt mehrfach mit einem Messer auf seine 15-jährige Ex-Freundin eingestochen, die Tat sorgte bundesweit für großes Entsetzen. Er wurde zu achteinhalb Jahren Haft nach Jugendstrafrecht verurteilt.

Abdul D. stammt aus Afghanistan, rechtspopulistische Gruppen hatten den Fall zum Anlass genommen, um in Kandel immer wieder gegen die Asylpolitik der Bundesregierung zu protestieren.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (ev.)

0800 - 111 0 222 (rk.)

0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

Email: unter www.telefonseelsorge.de

RND/mat