Mehrere Verletzte in Mainzer Innenstadt - Polizei gibt Schüsse ab

In der Innenstadt von Mainz findet am Dienstagnachmittag ein größerer Polizeieinsatz statt. Bei einer „Gefährdungssituation“ seien mehrere Menschen verletzt worden, teilte die Polizei bei Twitter mit. Ein Polizeibeamter musste den Angaben zufolge im Bereich Alicenplatz und Parcusstraße von seiner Schusswaffe Gebrauch machen.

#MZ2203 Nach ersten Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer. Es liegen derzeit keinerlei Hinweise auf ein Amok- oder Terrorereignis vor. Es besteht kein Zusammenhang zum #UnfallParcusstraße — Polizei Mainz (@PolizeiMainz) March 22, 2022

Es gebe keine Hinweise auf einen Terroranschlag oder eine Amoktat, heißt es weiter. „Nach ersten Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer“, schreibt die Mainzer Polizei bei Twitter. Es bestehe keine Gefahr für Anwohner.

Ein Zusammenhang mit einem schweren Unfall in der Mainzer Innenstadt am Vormittag besteht laut Polizei nicht. Dabei war ein drei Jahre altes Kind ums Leben gekommen. Das Kind überquerte laut Polizei die Straße an einer Ampel und wurde dabei von einem rechts abbiegenden Auto erfasst. Es habe schwerste Verletzungen erlitten und sei kurz darauf gestorben.

RND/seb/dpa