Obermehler

Wegen einer Unwetterwarnung sind Tausende Teilnehmer eines Festivals in Obermehler (Unstrut-Hainich-Kreis) vorübergehend aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Die rund 25.000 Besucher der Medi-Meisterschaften wurden am Freitag gebeten, das Gelände auf einem Flugplatz aus Sicherheitsgründen zu verlassen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zuvor hatte die „Thüringer Allgemeine“ online darüber berichtet. Laut Polizei blieb das Unwetter dann zumindest in dem erwarteten Ausmaß aus, so dass Besucher, die das Gelände bereits verlassen hatten, wieder zurückkehren konnten.

Wie viele Menschen das Gelände verlassen hatten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. An den Medi-Meisterschaften nehmen vor allem Medizinstudenten teil. Eine große Rolle spielt bei dem Festival Sport - etwa Fußball, Beachvolleyball oder Basketball.

Von RND/dpa