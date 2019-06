Los Angeles

Berufliche Errungenschaften, dauerhafte Präsenz auf der Showbühne und gemeinnützige Beiträge: All diese Eigenschaften werden mit einem Stern auf dem „ Walk of Fame“ geehrt. Mark Hamill (67) möchte US-Präsidenten Donald Trump (73) nicht länger diese Ehre erweisen. In einem Tweet unterstützt er den „ West Hollywood City Council“ in seinem Ansinnen, den Stern des 73-Jährigen auf dem berühmten Gehweg zu entfernen und schlägt gleich eine bekannte Schauspielkollegin als Ersatz für den Trump-Stern vor.

Carrie Fisher statt Donald Trump

Im Juli 2018 stimmte der West Hollywood City Council über einen Vorschlag ab, den „ Walk of Fame“-Stern des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump zu entfernen. Nun äußerte sich Mark Hamill auf Twitter dazu und schlug vor, dass seine Kollegin Carrie Fisher den Stern ersetzen solle. Er schrieb: „Gott sei Dank (und ich weiß, wer ihn ersetzen sollte…).“ Mit einem Hashtag verriet er: Seiner Meinung nach würde ein Stern für Carrie Fisher eine gute Alternative zum Trump-Stern sein. Zahlreiche Twitter-User unterstützen das Ansinnen und übernahmen den Hashtag.

Vandalismus an Trumps Stern

Seitdem Donald Trump in der amerikanischen Politik mitmischt, wurde sein Stern auf dem berühmten Gehweg schon mehrmals beschädigt. Unter anderem wurde die Plakette, die Trump im Jahre 2007 verliehen bekam, mit Holzstäben verkleidet, die mit doppelseitigem Klebeband einem Gefängnis ähneln sollten. Davor wurde der Stern mit einem Vorschlaghammer zerschlagen. Trump musste 30.000 US-Dollar für den Stern zahlen. In der Regel übernehmen die Studios die Kosten, um ihre Schauspieler zu unterstützen und ihnen diese Ehre zukommen zu lassen.

Von RND/cw