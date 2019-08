Berlin

Ein alkoholisierter Mann hat eine Rentnerin in Berlin-Frohnau beim Aussteigen aus einer S-Bahn zu Boden geschubst und verletzt. Der 61-Jährige habe am Dienstag bereits auf der Fahrt von Birkenwerder nach Berlin durch Pöbeleien auf sich aufmerksam gemacht, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Beim Aussteigen aus dem Zug der Linie S1 soll er die 77-Jährige so stark geschubst haben, dass sie auf den Bahnsteig stürzte.

Sie verletzte sich demnach an der Hand und am Knie. Andere Fahrgäste halfen ihr und alarmierten die Sicherheitskräfte.

S-Bahn-Schubser wurde vorläufig festgenommen

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Eine Alkoholkontrolle ergab 2,2 Promille. Warum er die Seniorin attackierte und im Zug pöbelte, war zunächst unklar. Die Beamten suchen nun Zeugen, die den Mann beobachtet haben. Hinweise nimmt die Bundespolizei Berlin entgegen.

Von RND/dpa