Berlin

Mit einem Dönerspieß hat ein Verkäufer in Berlin-Marzahn einen Räuber am Dienstagabend in die Flucht geschlagen. Der maskierte Unbekannte bedrohte den 39 Jahre alten Mitarbeiter eines Dönerimbisses in der Gothaer Straße zunächst mit einem Messer und forderte die Einnahmen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte.

Doch anstatt das Geld auszuhändigen, griff der Angestellte zum Dönerspieß. Der Anblick des Metallstabs, auf dem sich zu dem Zeitpunkt kein Fleisch befand, gefiel dem Räuber nicht und er floh ohne Beute aus dem Laden. Verletzt wurde niemand.

Von RND/dpa