Deggendorf

Diesen Moment wird Alexander Oswald (19) so schnell nicht vergessen: Zusammen mit vier Freunden fuhr er mit dem Auto am frühen Samstagmorgen eine Straße in Deggendorf in Bayern entlang, als plötzlich ein Biber über die Straße lief. Zunächst fuhren die jungen Männer am Tier vorbei, machten dann aber wieder kehrt – aus Angst, andere Autofahrer könnten den Biber überfahren, sagte Oswald der „Deggendorfer Zeitung“.

Zurück am Ausgangspunkt stellten die jungen Männer fest, dass der Biber die Straße bereits verlassen hatte – um kurz darauf mit einem großen Ast zurückzukehren. Die Freunde beobachteten das Tier einige Zeit, bevor sich Oswald entschloss, dem Nager zu helfen. Auf einem Video, das einer der Autoinsassen filmte, ist zu sehen, wie Oswald gemeinsam mit dem Biber den großen Ast über die Straße trägt.

Eine tierisch lustige Aktion – die in sozialen Netzwerken mittlerweile zu einem echten Hit geworden ist. „Das genialste Video ever. Verdammt coole Jungs und ein gigantisch mutiger Biber“, kommentiert ein Nutzer das Video. Eine andere schreibt: „Sehr schön anzusehen. Es gibt noch Menschen mit Herz.“

RND/fgo