Sioux City

Im US-Bundesstaat Iowa haben Polizisten ein 16 Monate altes Mädchen in einem überhitzten Auto gefunden. Für das Kleinkind kam jede Hilfe zu spät, berichten US-amerikanische Medien.

Als Polizisten die Einjährige am Sonntag in der Stadt Sioux City aus dem Auto befreiten, war sie schon nicht mehr bei Bewusstsein. Die Außentemperatur betrug zu dem Zeitpunkt rund 37 Grad Celsius. Im Unity Point Health St. Luke’s Krankenhaus konnte dann nur noch der Tod des Mädchen festgestellt werden. Wie lange das Mädchen in dem überhitzten Auto saß, ist unklar. Am Dienstag wurde eine Autopsie vorgenommen, Details zur Todesursache sind noch nicht bekannt.

Von RND/cw