Love Island baut auf einem simplen Erfolgskonzept: Schöne Menschen werden in einer schönen Luxus-Villa auf einer schönen Trauminsel von der Außenwelt abgeschnitten, um ihren Seelenpartner zu finden. In dauerhafter Begleitung zahlreicher Kameras versteht sich. Wer dem Publikum nicht gefällt, wird per " Love Island App" rausgewählt. Das Paar, das bis zum Ende in der Villa bleibt, gewinnt einen Preis in Höhe von 50.000 Euro.

Sie möchten wissen, welches Paar die Zuschauer letztes Mal von sich überzeugen konnte und wann endlich Staffel 3 startet? Hier finden Sie alles, was Sie zu Love Island 2019 wissen müssen.

Was ist Love Island ?

Love Island ist eine Mischung aus Dating- und Reality-Show, die auf dem Privatsender RTL II ausgestrahlt wird. Vordergründig dreht sich die Show um die Suche nach der “wahren Liebe” - zumindest suggeriert das der Zusatz im Titel “ Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe”. Tatsächlich geht es - wer hätte es gedacht - vor allem um Sex, Spannung und seichte Unterhaltung.

Eine Gruppe von sogenannten "Islandern" werden zusammen in einer Villa untergebracht und sollen sich vor laufenden Kameras kennen- und lieben lernen. Dabei bestimmen die Zuschauer per " Love Island App" wer raus fliegt. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt also doppelt: Zum einen winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Zum anderen dürfen sich die glücklichen Gewinner schließlich auch darüber freuen, die "wahre Liebe" fürs Leben gefunden zu haben.

Love Island ist der deutsche Ableger der gleichnamigen Show des britischen Senders ITV2. Das britische Original selbst ist eine Neuauflage von 2005 und basiert auf einem Format, bei dem nur Promis teilnahmen. Die deutsche Version war erstmals am 11. September 2017 auf RTL II zu sehen, die seither vom brasilianischen Model Jana Ina Zarrella moderiert wird.

Wann startet Love Island Staffel 3?

Mittlerweile blickt Love Island auf zwei Staffeln zurück und geht im September 2019 in die dritte Runde. Staffel 3 startet am 9. September 2019 und läuft zum ersten Mal über vier statt zwei Wochen.

Wo kann man Love Island Staffel 3 im TV und Stream sehen?

Die Folgen von Love Island werden auf dem Privatsender RTL II jeden Abend um 22.15 Uhr ausgestrahlt - bis auf Montags. Da läuft die Folge bereits zur Prime-Time um 20.15 Uhr.

Nach der Ausstrahlung im Free-TV gibt es die Folgen auch im Online-Stream zu sehen. Auf dem Streaming-Portal TVNOW können Sie die Folgen jederzeit nachholen. Doch aufgepasst: Jede Folge wandert nach sieben Tagen in den Premium-Bereich. Wer also eine Folge verpasst hat und sie im Internet kostenlos nachholen möchte, sollte nicht allzu lange warten.

Love Island 2019: Das sind die Kandidaten in Staffel 3

Bei Love Island werden die Kandidaten auch "Islander" genannt. Hier sind die Love Island Kandidaten von Staffel 3:

Denise (32) - Wimpernstylistin aus Köln

Lisa (22) - Kellnerin aus Elsterberg

Melissa (23) - Mitarbeiterin im Kundenservice aus Herrenberg

Asena (22) - Wimpernstylistin aus Köln

Samira (22) - Zugbegleiterin aus Hamburg

Ricarda (27) - Model und Studentin aus Erkrath

Dijana (25) - Influencerin aus Kradolf ( Schweiz )

) Danilo (22) - Sport- und Fitnesskaufmann aus Villingen-Schwenningen

Dennis (27) - Content-Creator aus Lüneburg

Yasin (28) - Sportlehrer und Model aus Memmingerberg

Erik (22) - Astrophysiker und Fotograf aus Österreich

Mischa (28) - Brandschutzmonteur aus Ludwigshafen

Love Island 2019: Alle Sendetermine von Staffel 3 im Überblick

Wann läuft welche Folge von Love Island Staffel 3? Um keine Folgen mehr zu verpassen, sind hier alle voraussichtlichen Sendetermine für 2019 aufgelistet.

Folge: Montag, 9. September 2019 um 20.15 Uhr Folge: Dienstag, 10. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Mittwoch, 11. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Donnerstag, 12. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Freitag, 13. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Samstag, 14. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Sonntag, 15. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Montag, 16. September 2019 um 20.15 Uhr Folge: Dienstag, 17. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Mittwoch, 18. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Donnerstag, 19. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Freitag, 20. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Samstag, 21. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Sonntag, 22. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Montag, 23. September 2019 um 20.15 Uhr Folge: Dienstag, 24. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Mittwoch, 25. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Donnerstag, 26. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Freitag, 27. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Samstag, 28. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Sonntag, 29. September 2019 um 22.15 Uhr Folge: Montag, 30. September 2019 um 20.15 Uhr Folge: Dienstag, 1. Oktober 2019 um 22.15 Uhr Folge: Mittwoch, 2. Oktober 2019 um 22.15 Uhr Folge: Donnerstag, 3. Oktober 2019 um 22.15 Uhr Folge: Freitag, 4. Oktober 2019 um 22.15 Uhr Folge: Samstag, 5. Oktober 2019 um 22.15 Uhr Folge: Sonntag, 6. Oktober 2019 um 22.15 Uhr Folge: Montag, 7. Oktober 2019 um 20.15 Uhr

Wo befindet sich der Drehort von Love Island ?

Der Drehort zu Love Island wird bislang geheim gehalten. Bekannt ist, dass die britische Version der Show auf Mallorca, in der Nähe des Dorfes Sant Llorenç de Cardassar gedreht wird. Daher liegt die Annahme nahe, dass der deutsche Ableger ebenfalls am gleichen Ort gedreht wird. Die Teilnehmer*innen werden in einer Luxus-Villa untergebracht, die sich angeblich im Norden der Insel befindet.

Love Island Staffel 2: Gewinner von 2018?

Das Gewinnerpaar von Love Island 2018 waren Marcellino und Tracy. Die beiden waren seit Folge 9 ein Paar. Ob echt oder fake - Marcellino und Tracy konnten die Zuschauer bis zum Ende von sich zu überzeugen.

Neben der großen Liebe, bekommen die Gewinner der Kuppelshow auch eine Gewinnsumme von 50.000 Euro.

Hier sind noch einmal das Siegerpaar, sowie Platz 2 und 3 aus Staffel 2 von 2018 zusammengefasst:

Gewinnerpaar von 2018: Marcellino und Tracy (Zusammen seit Folge 9)

Platz 2 von 2018: Tobias und Natascha (Zusammen seit Folge 19)

Platz 3 von 2018: Victor und Joana (Zusammen seit Folge 16)

Von Timo Röske/RND