Bei der Bekämpfung eines großen Waldbrandes auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern setzen die Löschkräfte auf die Unterstützung der Bundeswehr. Hubschrauber mit Löschwasser sind unentwegt im Einsatz.

Doch die Dauerbewässerung der Randflächen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen hat Folgen: Wie der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), am Dienstag mitteilte, kann an einigen Stellen inzwischen kein Wasser mehr gefördert werden. „Die ersten Brunnen steigen aus“, sagte der Chef des Einsatzstabs.

Am Dienstag sollten Räum- und Bergepanzer Schneisen in das Brandgebiet schlagen und so den Feuerwehrleuten sicheren Zugang in das stark munitionsbelastete Gebiet bei Lübtheen verschaffen. Dafür schicke die Bundeswehr zehn der gepanzerten Fahrzeuge in die Brandzone, wie der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), mitteilte.

„Wir gehen nun von der Verteidigung auf Angriff über“

Bislang sei es darum gegangen, am Rande des Truppenübungsplatzes gelegene und zum Teil auch schon geräumte Dörfer vor dem Übergreifen des Feuers zu schützen. Dies sei gelungen. „Wir gehen nun von der Verteidigung auf Angriff über“, sagte Sternberg.

Den Angaben zufolge waren am Dienstag rund 600 Hektar – und damit ein Zehntel des gesamten früheren Übungsgeländes – von dem Großfeuer betroffen, das am Sonntag ausgebrochen war. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Nach dem Ort Alt Jabel wurde auch das 131 Einwohner zählende Dorf Trebs am westlichen Rand des Übungsplatzes geräumt. Die Gesamtzahl der Menschen, die bislang in Sicherheit gebracht wurden, lag nach Angaben eines Kreis-Sprechers bei etwa 780. Landrat Stefan Sternberg (SPD) hatte bereits am Montagabend den Katastrophenalarm verhängt.

Liveticker: Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern

Der Liveticker ist für heute beendet.



Sie gab den Medienvertretern nur ein sehr kurzes Statement und brach dann zur Lagebesprechung auf.

Ministerpräsidentin Schwesig ist im Lagezentrum eingetroffen.

Bremens Polizei ist mit zwei Wasserwerfern bei Lübtheen im Einsatz.



Hilfe kommt auch von den Berliner Flughäfen.

Auf Luftbildern wird deutlich, wie nah der Wald an Trebs, einem der evakuierten Dörfer, heranreicht.

Till Backhaus ist seit heute früh um halb sech am Einsatzort. Um 17:15 Uhr sagt er: „Ich muss mal was essen, dazu kam ich heute noch nicht.“ Er stellt sich in die Schlange mit den Feuerwehrleuten und bekommt kalte Bockwurst und heiße Suppe.

Die Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) wird sich verzögern. Erst gegen 18:00 Uhr wird sie in Lübtheen eintreffen. Sie ist heute aus ihrem Urlaub in Südfrankreich zurückgereist.

Einsatzkräfte sind erschöpft.

Auch das Technische Hilfswerk ist zahlreich vor Ort.

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) besucht die Bäckerei Straßer. Die Familie hatte sich als eine der ersten bereit erklärt kostenlos Gebäck an die Helfer zu liefern.

„Helden der Lüfte“

Dirk Diedrichsen (42) Polizeihauptmeister, Olaf Müller (51) Polizeihauptmeister und Karsten Wagner (48) Polizeihauptkommissar zwischen zwei Einsätzen. Zusammen mit ihrem Piloten und einem Operator, der den Wassertank bedient, unterstützen sie die Feuerwehr aus der Luft.

Auf dem Sportplatz in Lübtheen stehen gleichzeitig fünf Hubschrauber der Bundespolizei, darunter soll auch der Hubschrauber der Flugbereitschaft sein, den die Bundeskanzlerin sonst nutzt.

Munition im Boden erschwert Löscharbeiten

Zusätzlich zu den 350 im Einsatz befindlichen Feuerwehrleuten wurden dem Sprecher zufolge weitere Kräfte aus Mecklenburg-Vorpommern und dem benachbarten Niedersachsen angefordert. Seit Dienstag sind auch Feuerwehrleute aus Schleswig-Holstein im Einsatz. „Es wurden Kräfte aus dem Nachbarkreis Herzogtum Lauenburg angefordert“, sagte der Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein, Holger Bauer. Die etwa 50 Feuerwehrkräfte aus Schleswig-Holstein sollen laut Bauer vor allem beim Transport von Löschwasser helfen. Elf Tanklaster, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, zwei Einsatzleitwagen sowie Transporter seien nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren.

Das Technische Hilfswerk hat noch keine Unterstützung aus Schleswig-Holstein oder Hamburg geschickt. „Wir sind derzeit im Vorwarnstadium“, sagte Claus Döpper, Pressesprecher des gemeinsamen THW-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. Bisher seien vom THW nur Helfer aus Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.

Erschwert wurden die Löscharbeiten durch im Boden liegende Munition, die die Löschkräfte zwingt, einen Sicherheitsabstand von etwa 1000 Metern einzuhalten. Auch die Hubschrauber mit dem Löschwasser werfen ihr Wasser nicht direkt über dem Brandgebiet ab, sondern wässern und kühlen den Waldrand. Mit dem Wasser werden an den Waldrändern sogenannte Sperrriegel geschaffen, die bislang ein Übergreifen der Flammen auf nahe gelegene Dörfer verhinderten. Direkt Wasser in die Flammen zu schütten ist wegen der Munition zu gefährlich.

Die Aufgabe ist riesig, führt die Feuerwehrleute bis an den Rand der Erschöpfung. Pausen sind wichtig, auch müssen Fahrzeuge, Schläuche und Geräte immer wieder gecheckt werden. Rostocker Einheiten hatten Pumpen und mehrere tausend Meter Schläuche in das Waldbrandgebiet gebracht.

Um genügend Wasser für die ab Mittwoch geplante Löschaktion auf dem Truppenübungsplatz selbst bereitstellen zu können, sei ein Fluss in der Nähe auf über drei Meter angestaut worden. Zudem solle auch Wasser aus umliegenden Seen und der etwa 20 Kilometer entfernten Elbe herangeholt werden. „Alles, was an Wasser möglich ist, wird jetzt in diese Region geholt“, betonte Sternberg.

Seit Montag bringen Traktoren mit bis zu 30 000 Liter fassenden Tanks unablässig Wasser zu den Einsatzstellen der Feuerwehren. Dabei nutzen sie unter anderem Entwässerungskanäle auf den Feldern. Doch zum Teil werden auch Tiefbrunnen angezapft, um die Depots zu füllen.

Menschen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt von Rauchentwicklung betroffen

Wegen der Rauchentwicklung waren auch Menschen in Brandenburg und im Norden Sachsen-Anhalts aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie aus einer amtlichen Warnung der Regional-Leitstelle Nord-West über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App „NINA“ hervorging.

In Brandenburg waren demnach die Städte Brandenburg an der Havel und Potsdam betroffen, außerdem Bewohner in den Landkreisen Havelland, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark und Prignitz. Im nördlichen Sachsen-Anhalt sollten die Auswirkungen demnach in der Altmark und im Landkreis Stendal spürbar sein. Der Brandgeruch war am Montag auch in Berlin wahrnehmbar. Die Hauptstadt-Feuerwehr twitterte: „Der Geruch ist lästig, aber nicht gefährlich.“

