Dieses Foto beflügelt Fantasien... Sängerin Lena Meyer-Landrut steht mit nacktem Oberkörper am Fenster und schaut sehnsüchtig in die Ferne. So einen Schnappschuss in Schwarzweiß hat die gebürtige Hannoveranerin nun bei Instagram hochgeladen – und ihre Fans sind begeistert.

Auf dem sinnlichen Foto legt Lena schützend ihren rechten Arm vor ihre Brüste und stützt sich mit der linken Hand im Fensterrahmen ab. Sie trägt nur eine weit geschnittene Boyfriend-Jeans, während sie ihr Shirt offensichtlich zum Trocknen auf die Heizung gelegt hat.

Angst, dass die Nachbarn sie sehen könnten, hat Lena anscheinend nicht. Denn immerhin besitzt sie (noch) keine Gardinen. Aber offensichtlich handelt es sich um eine Wohnung in einem Hochhauskomplex. Und wenn die Sängerin nicht gewollt hätte, dass man sie in so einer intimen Pose sieht, hätte sie das Foto sicherlich nicht gepostet...

Von RND