Farchant

In einem Gebirgsbach in Bayern ist ein US-Tourist tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte bargen die Leiche am Samstag aus einem Bachlauf unterhalb mehrerer Wasserfälle in der Gemeinde Farchant im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen, wie die Polizei mitteilte. Der 25-jährige Urlauber aus den USA galt den Angaben zufolge seit Ende April als vermisst. Die genaue Todesursache war zunächst unklar.

Von RND/dpa