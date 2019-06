Warngau

Ein Stier hat in Oberbayern einen Landwirt angegriffen und schwer verletzt. Ein Hubschrauber flog den Mann in eine Klinik, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.

Der Bauer hatte am Mittwochabend in dem Stall seines Anwesens in Warngau ( Landkreis Miesbach) gearbeitet, als das Tier ihn angriff. Zum Alter des Verletzten und zum Hergang des Unfalls machte die Sprecherin keine Angaben.

Von RND/dpa