Cohuecan

Eine aufgebrachte Menge hat in Mexiko sieben Menschen gelyncht, die sie für die Entführer eines Landwirts hielten. Mindestens 350 Bewohner des Ortes schlugen auf ihre Opfer ein und erhängten diese an Bäumen, wie die Regierung des Bundesstaates Puebla mitteilte. Einige der Leichen seien dann verbrannt worden. Die Gegend knapp 150 Kilometer südöstlich von Mexiko-Stadt werde nun verstärkt überwacht, auch mit einem Hubschrauber, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.

Der Landwirt war dort am Mittwoch entführt worden. Der Polizei gelang es, ihn zu befreien. Bewohner der Ortschaft übten jedoch Selbstjustiz an zwei Verdächtigen. In den folgenden Stunden lynchten sie fünf weitere Männer - darunter zwei, die festgenommen und auf die örtliche Polizeiwache gebracht worden waren.

Zahl der Lynchmorde in Mexiko ist in vergangenen Jahren angestiegen

Die Zahl der Lynchmorde ist in den vergangenen Jahren in Mexiko gestiegen. Zwischen 2015 und 2018 wurden auf diese Weise 121 Menschen getötet, 440 weitere überlebten Angriffe durch Lynchmobs. Viele Mexikaner vertrauen der Polizei nicht, weil diese als korrupt gilt und bisweilen mit Verbrecherbanden unter einer Decke steckt.

RND/dpa