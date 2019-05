Wolfsburg

In Wolfsburg ist ein eineinhalb Jahre alter Junge vor etwa zwei Wochen in ein Rückhaltebecken gefallen. Am Montag verstarb das Kind, teilte die Wolfsburger Polizei mit und bestätigte damit einen Bericht der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ ( WAZ).

Demnach war der Junge am Tag des Unfalls, dem 17. April, mit elf anderen Kindern aus einer Krippengruppe sowie vier Betreuern auf einem Spielplatz. Das Kind habe sich von den anderen entfernt und sei dann in das Becken gestürzt, das an der tiefsten Stelle etwa 20 Zentimeter tief war. Zwei Erzieherinnen hätten den Jungen aus dem Wasser gezogen und den Notarzt alarmiert.

Junge stirbt an Verletzungen durch Sturz in Rückhaltebecken

Doch laut „ WAZ“ kam die Hilfe zu spät – der Junge starb am Montag an den Folgen. Nun sei die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden und prüfe, ob Anklage wegen fahrlässiger Tötung und Verletzung der Aufsichtspflicht erhoben wird. Gleichzeitig ermittele die Polizei weiter in dem Fall.

Es seien auch noch nicht alle Beteiligten vernommen worden, wie die WAZ mit Bezug auf einen Polizeisprecher berichtet. Die beiden Erzieherinnen, die das Kind gefunden hätten, stünden unter Schock und hätten ihre Arbeit in der Krippengruppe bisher auch nicht wiederaufgenommen.

Von RND/hsc