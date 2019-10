Köln

Der Kölner Hauptbahnhof ist am Freitagabend um 19.12 Uhr wegen polizeilicher Ermittlungen teilweise gesperrt worden. Das teilte ein Bahnsprecher mit.

In einer S-Bahn nahe der Haltestelle Hansaring in Bahnhofsnähe habe es einen Zeugenhinweis auf zwei Personen gegeben, die sich verdächtig verhalten hätten, sagte ein Polizeisprecher. Es seien auch verdächtige Gegenstände beobachtet worden. Details nannte er nicht. Der S-Bahnhof sei gesperrt worden, sagte der Sprecher. Die S-Bahn werde durchsucht. Nähere Details zu den Gegenständen und den Verdächtigen nannte er zunächst nicht. Die Aktion habe Auswirkungen auf den Bahnverkehr am Hauptbahnhof, weil er in unmittelbarer Nähe der S-Bahnstation liege.

Mehrere Bahnstrecken bestroffen

Betroffen seien die Strecken unter anderem in Richtung Westen, etwa nach Bonn, Aachen, Euskirchen und Neuss, sagte der Bahnsprecher. Züge warteten zunächst in den Bahnhöfen. Es gebe Umleitungen, Verspätungen und Teilausfälle. Wie lange die Teilsperrung dauern würde, war zunächst unklar. "Wir handeln auf Anweisung der Behörden und haben keinen Einfluss darauf", sagte der Bahnsprecher.

RND/dpa/msc