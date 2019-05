Windsor

Jetzt ist es raus: Archie, der kürzlich geborene Sohn von Prinz Harry (34) und seiner Frau Herzogin Meghan (37), wurde im Portland Krankenhaus in Westminster geboren. Die Geburtsurkunde des jüngsten royalen Sprösslings ist an die Öffentlichkeit gelangt.

Zuvor war viel darüber spekuliert worden, wo Archie auf die Welt gekommen ist – bei einer Hausgeburt im Frogmore Cottage oder doch im Krankenhaus? Nun ist das Rätsel gelöst. Meghan und Harry wollten den Geburtsort eigentlich geheimhalten, doch das hat nicht geklappt.

Die Geburtsurkunde von Archie verrät auch seinen Geburtsort. Quelle: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Archie war am 6. Mai auf die Welt gekommen, zwei Tage später präsentierten Harry und Meghan ihr Kind erstmals. Am selben Tag wurde dann auch der Name des Nachwuchses preisgegeben.

