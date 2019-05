Alfdorf

Was für eine Mogelpackung! Anstelle eines im Internet bestellten Handys hat ein Mann im Rems-Murr-Kreis nur acht Bananen bekommen. Den Betrug merkte bemerkte am Dienstag ein Angehöriger des 33 Jahre alten Bestellers aus Alfdorf, der bei Zustellung des Päckchens im Urlaub war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. „Es bleibt nur zu hoffen, dass der Mann Bananen mag und die Polizei das bestellte Handy ausfindig machen kann“, hieß es im Polizeibericht.

Warum es ausgerechnet acht Bananen waren, die in dem Päckchen lagen, ist nicht auszumachen. Wahrscheinlich ging der Betrüger davon aus, dass ein Handy ungefähr so schwer wie acht kleine Bananen ist.

Von RND/dpa