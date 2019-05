Grevenbroich

Der Vater eines lebensgefährlich verletzten Jungen steht im Verdacht, den Dreijährigen misshandelt zu haben. Der 47-Jährige aus Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen) habe am Samstag den Notruf gewählt, weil sein Sohn nicht ansprechbar gewesen sei, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit. Rettungskräfte hätten das Kind „unter Reanimationsbedingungen“ in ein Krankenhaus gebracht. Nach den Informationen der Behörden bestand auch am Sonntag Lebensgefahr.

Aufgrund mehrerer Verletzungen bestehe der Verdacht, dass der Dreijährige möglicherweise körperlich misshandelt wurde. Der Vater sei noch am Samstag vorläufig festgenommen worden. Ein Haftrichter habe am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener erlassen. Eine Mordkommission unter Leitung der Polizei Düsseldorf ermittelt. Zu möglichen Hintergründen und weiteren Details wollten sich die Ermittler nicht äußern.

