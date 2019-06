Galveston

Ein einjähriges Kind ist in Südtexas von einem Elternteil in der Sommerhitze in einem Geländewagen zurückgelassen worden und gestorben. Der oder die Erziehungsberechtigte sei am Samstag um 11 Uhr (Ortszeit) zur Arbeit in einem Restaurant erschienen und habe das Auto mit dem noch drin sitzenden Jungen geparkt, sagte ein Polizeisprecher der Stadt Galveston dem Blatt „Daily News“.

Lesen Sie auch: Mutter vergisst Tochter (2) in der Hitze im Auto und geht schlafen – Mädchen stirbt

Gegen 16 Uhr sei das Elternteil zurückgekehrt und habe den Sprössling teilnahmslos vorgefunden. Im Laufe des Tages wurde das Kind für tot erklärt. Zu dem Zeitpunkt, als der Junge gefunden wurde, herrschten Außentemperaturen von knapp 33 Grad.

Von RND/AP