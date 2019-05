Burbank

Kim Kardashian (38) und Kanye West (41) erwarten ihr viertes Kind – durch eine Leihmutter. Und die soll am Donnerstag (Ortszeit) mit Wehen ins Krankenhaus gekommen sein. Das erfuhren nicht nur Kardashians Fans, sondern auch ihre Mutter Kris Jenner (63) durch die US-Talkshow „The Ellen Show“.

In der Sendung war Kardashians Mutter nämlich zu Gast und Ellen DeGeneres hatte eine Überraschung für sie: Ihre andere Tochter, Kourtney Kardashian, kam plötzlich in die Show – mit sechs Enkelkindern von Jenner. „ Kim sollte eigentlich auch hier sein“, sagte Ellen DeGeneres dann. Und Kourtney Kardashian lieferte den Grund, warum ihre Schwester doch nicht da war: „Meine Mutter weiß das gar nicht, aber Kims Leihmutter liegt in den Wehen“, sagte sie. „Sie ist im Krankenhaus.“ Bei ihr sei natürlich Kim Kardashian.

Ist Kardashians viertes Kind schon auf der Welt?

„Nein! Was machen wir hier? Lass uns los, Ellen!“, folgte der überraschte Ausruf von Kardashians Mutter. Ob das Kind nun bereits auf der Welt ist, wurde noch nicht bekanntgebeben.

Kardashian und West hatten vor mehr als einem Jahr mit Hilfe einer Leihmutter bereits ihre Tochter Chicago bekommen. Das Paar hat außerdem Sohn Saint (3) und Tochter North (5). In Deutschland ist eine Leihmutterschaft aus ethischen Gründen verboten.

Von RND/hsc