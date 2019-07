Ronnenberg

Ein Autofahrer hat auf einem Parkplatz in Ronnenberg in der Region Hannover zwei Hunde in einer Transportbox entdeckt. Vermutlich waren die Tiere dort am Dienstag bei hohen Temperaturen ausgesetzt worden.

Der Autofahrer entdeckte die Kiste mit einem jüngeren Jack-Russel-Terrier (braun-weiß gefleckt) und einem älteren schwarzen Spitz-Mischling gegen 21.30 Uhr kurz vor der B65 in Höhe einer Kleingartenanlage.

In ihrem kleinen Gefängnis hatten die beiden Tiere zumindest einen großen Napf mit Wasser. Der Autofahrer rief die Polizei, die die beiden verängstigten Hunde in Obhut nahm. Die Hunde trugen offenbar keinen Chip und hatten keine Steuermarke. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein und übergaben die beiden Tiere an ein Tierheim.

Von RND/Mario Moers