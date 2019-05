Berchtesgaden

Ein Wanderer ist am Kehlstein bei Berchtesgaden (Bayern) in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der 55 Jahre alte Mann habe beim Abstieg in rund 1700 Metern Höhe auf einem schneebedeckten Hang den Halt verloren und sei über eine steile Felswand etwa 100 Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte der Bergwacht konnten nach dem Unglück am Freitag nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Frau des 55-Jährigen habe den Absturz mit angesehen, ebenso ein anderes Paar, das gerade in Gegenrichtung unterwegs war und einen Notruf absetzte. Ein Kriseninterventionsteam betreute die drei Augenzeugen.

Von RND/dpa