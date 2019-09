Duisburg

Ein Hund hat einen Zweijährigen in einem Park in Duisburg in Gesicht und Nacken gebissen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht den Hundehalter, wie die Polizei am Montag mitteilte. Warum der Hund das Kind am Sonntagmorgen biss, sei unklar. Lebensgefahr bestehe bei dem verletzten Zweijährigen nicht, die Bisswunden mussten genäht werden.

Der Hundehalter - wahrscheinlich zwischen 40 und 50 Jahren alt - hatte nach ersten Angaben einen schwarz-braunen Dobermann-Mischling an einer langen Leine geführt. Der kleine Junge war mit seiner Tante spazieren gewesen. Die 42-Jährige brachte das Kind in ein Krankenhaus.

RND/dpa