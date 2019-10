Nagold

Bei einem schweren Autounfall sind im Schwarzwald zwei Männer ums Leben gekommen. Aus noch unbekannten Gründen stießen die beiden in der Nacht zum Sonntag mit ihren Fahrzeugen auf einer Landstraße nahe Nagold (Kreis Calw in Baden) frontal zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Beifahrer wurde schwer verletzt

Ein Fahrer wurde nach Angaben der Feuerwehr eingeklemmt und starb noch in seinem Auto. Auch der zweite Fahrer war den Angaben zufolge bereits tot, als Ersthelfer ihn und seinen Beifahrer aus dem Fahrzeug holten. Das Auto ging kurz darauf in Flammen auf. Der Beifahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Wegen eines vagen Hinweises, dass in einem der Autos noch weitere Menschen mitgefahren waren, durchsuchten die Einsatzkräfte die nähere Umgebung und eine steile Böschung ab - die Suche blieb jedoch erfolglos. Der Unfallhergang und das Alter der drei Männer waren zunächst unklar.

RND/dpa